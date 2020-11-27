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ترامب يعلن موعد إطلاق لقاح كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-27T06:03:44+0000
ترامب يعلن موعد إطلاق لقاح كورونا

شفق نيوز/ اعلن أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن بدء توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد سيبدأ خلال الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه، وفقا لما نقلت رويترز.

وأتت تصريحات ترامب خلال حديثه إلى الجنود الأميركيين المتواجدين خارج البلاد، عبر تقنية الفيديو، بمناسبة الاحتفال بعيد الشكر.

وقال ترامب إن الأولوية في تسليم اللقاح ستكون للعاملين في الخطوط الأمامية والكوادر الطبية، بالإضافة إلى كبار السن.

وتزامن إعلان ترامب عن توزيع اللقاح مع تسجيل الولايات المتحدة أكثر من 2400 وفاة بمرض كوفيد-19، خلال 24 ساعة، وفقا لإحصائيات جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، في حصيلة هي الأعلى منذ ستة أشهر.

وبلغ عدد الوفيات الإجمالي في البلاد 262,080 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتزامنت الحصيلة القياسية اليومية مع تسجيل 200 ألف حالة إصابة جديدة بالمرض خلال 24 ساعة، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الحالات المصاحبة لتجمعات عيد الشكر في البلاد.

وعلى الجانب الآخر، دعا الرئيس المنتخب، جو بايدن، في خطاب، الأربعاء، الأميركيين إلى "الوحدة" لمجابهة فيروس كورونا ووحث الأميركيين على "التشبث" بتعليمات الوقاية و"عدم الانصياع للملل".

 

 

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