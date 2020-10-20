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ترامب يعلن "فوزه" بعد مشاركة 30 مليون أمريكي بالتصويت المبكر

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-20T06:22:25+0000
ترامب يعلن "فوزه" بعد مشاركة 30 مليون أمريكي بالتصويت المبكر

شفق نيوز/ أدلى ما يقرب من 30 مليون أميركي بأصواتهم مبكرا في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر، وهو رقم قياسي مع تكيف الناخبين مع جائحة فيروس كورونا، بما في ذلك في ولاية فلوريدا، وهي ولاية حاسمة فتحت الاقتراع الاثنين للتصويت المبكر.

وتوجه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إلى أريزونا الاثنين وسط مؤشرات على أن الديمقراطيين يقودون الزيادة في التصويت المبكر.

وفي مؤتمر عبر الهاتف مع موظفي حملته، قال ترامب "سوف نفوز...لم أكن لأقول لكم ذلك ربما قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".

وجرى تسجيل أكثر من 29.6 مليون صوت إما عن طريق البريد أو شخصيا في 44 ولاية وواشنطن العاصمة، حتى منتصف بعد ظهر الاثنين، وفقا لمشروع الانتخابات الأميركية في جامعة فلوريدا.

وأدلى الناخبون بأكثر من 21 في المئة من إجمالي الأصوات في عام 2016، عندما صوت أكثر من 136.6 مليون أميركي. وفي عام 2016، كان هناك 5.9 مليون صوت مبكر بحلول 23 أكتوبر ، أي قبل 16 يوما من يوم الانتخابات.

والزيادة هذه المرة مدفوعة برغبة العديد من الناخبين في تجنب مخاطر فيروس كورونا المرتبطة بالطوابير الطويلة المحتملة في يوم الانتخابات التي ستجرى في الثالث من نوفمبر، ولكن يبدو أيضا أنها تعكس الحماس بين الديمقراطيين على وجه الخصوص.


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