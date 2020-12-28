ترامب يعلن عودته لواشنطن في يوم تصديق نتائج الانتخابات

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعود إلى العاصمة واشنطن في 6 كانون الثاني 2021، وهو اليوم الذي يجتمع فيه أعضاء الكونغرس للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في شهر تشرين الثاني 2020.

وعبر تغريدة في موقع "تويتر"، دعا ترامب أنصاره إلى عدم تفويت عودته، متعهدا بتقديم معلومات إضافية حول هذا الأمر لاحقا، لكنه لم يحدد بالضبط ما يعنيه.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1343328708963299338

وأشار في تغريدة أخرى إلى أنه سيسافر في 4 كانون الثاني 2021 إلى ولاية جورجيا، حيث سيتحدث أمام تجمع حاشد لدعم السناتورين الجمهوريين ديفيد بوردو وكيلي لوفلر، اللذين يشاركان في الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي في 5 يناير.

يذكر أن ترامب توجه في وقت سابق إلى مارالغو بفلوريدا للاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.