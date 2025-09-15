ترامب يعلن عن ضربة جوية جديدة ويكشف المستهدفين

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، تنفيذ ضربة جديدة على "عصابات المخدرات" في البحر الكاريبي.

وأضاف أن ثلاثة قتلى سقطوا في ضربة استهدفت مركباً ينقل "إرهابيي مخدرات من فنزويلا" وفق تعبيره.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الولايات المتحدة بالإعداد لـ"عدوان عسكري" ضد فنزويلا التي ستمارس "حقها المشروع في الدفاع عن النفس".

وقال مادورو خلال مؤتمر صحافي إن هناك "عدواناً عسكرياً جارياً، ومن حق فنزويلا بموجب القانون الدولي الرد وستمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس"، مضيفاً أن العلاقات بين البلدين "مقطوعة".

وتصاعدت التوترات بين البلدين بعد أن أمر ترامب في آب/ أغسطس 2025 بنشر سفن حربية في البحر الكاريبي، قبالة سواحل الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، مشيراً إلى مكافحة عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.

وكشف ترامب في 3 أيلول/ سبتمبر الجاري أن بلاده هاجمت سفينة محملة بالمخدرات وقتلت 11 شخصاً كانوا على متنها.

وأوضح ترامب إن السفينة غادرت فنزويلا وكانت تحمل عدداً من عناصر عصابة "ترين دي أراجوا"، لكن إدارته لم تقدم أي دليل يدعم هذا الادعاء.

واتهمت فنزويلا الولايات المتحدة بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

وقال وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو، إن رواية واشنطن "كذبة هائلة" وأشار إلى أنه وفقاً لتحقيقات الحكومة الفنزويلية، يمكن أن يكون الحادث مرتبطاً باختفاء بعض الأفراد في منطقة ساحلية من البلاد لم تكن لهم أي صلات بتهريب المخدرات.