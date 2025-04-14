ترامب يعلن عن اجتماع بشأن إيران ويؤكد اتخاذ قرار سريع قريباً

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، أنه عقد اجتماعاً مع مستشاريه لبحث الملف الإيراني، مشيراً إلى أنه يتوقع اتخاذ "قرار سريع قريباً"، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية.

وجاءت تصريحات ترامب عقب محادثات وصفت بأنها "إيجابية" و"بناءة" بين الجانبين الأميركي والإيراني في سلطنة عُمان، تخللتها اتفاقات لعقد جولة جديدة من المفاوضات خلال الأسبوع الجاري.

وأكد ترامب، الذي سبق أن لوّح برد عسكري في حال فشل مفاوضات البرنامج النووي الإيراني، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "آير فورس وان"، أنه ناقش مع مستشاريه تطورات الملف الإيراني، وقال: "سنتخذ قراراً بشأن إيران بسرعة كبيرة".

وفي السياق ذاته، أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصدرين مطلعين، بأن جولة ثانية من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران ستُعقد السبت المقبل في العاصمة الإيطالية روما.

وتُعد المحادثات التي جرت في سلطنة عُمان هي الأولى من نوعها بين إيران وإدارة ترامب، بما في ذلك فترة ولايته الأولى (2017–2021)، ووصفتها مصادر رسمية بأنها جرت في أجواء "مثمرة وهادئة".

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، في لقاء مع قناة "فوكس نيوز"، أن الرئيس ترامب "جاد للغاية" في إمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، معرباً عن أمله في عدم تصاعد الأمور إلى هذا الحد.