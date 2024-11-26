ترامب يعلن "حرب الجمارك" على الصين وكندا والمكسيك

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية صارمة فور توليه منصبه.

وصرح ترامب أنه سيبدأ ولايته بفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على جميع المنتجات الواردة من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة 10 بالمئة على السلع المستوردة من الصين.

تأتي هذه التصريحات كجزء من وعوده الانتخابية لإعادة التوازن التجاري وحماية الاقتصاد الأميركي، لكنها تثير مخاوف واسعة من اندلاع حرب تجارية عالمية.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين "في العشرين من يناير، وفي إطار أوامري التنفيذية الأولى العديدة، سأوقع على جميع الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا إلى الولايات المتحدة".

وأضاف ترامب أن الرسوم الجمركية ستظل سارية حتى تتخذ الدولتان إجراءات صارمة ضد تجارة المخدرات، وخاصة الفنتانيل، والمهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني.

كما اتهم الرئيس المنتخب الصين بعدم اتخاذ إجراءات قوية بما يكفي لوقف تجارة المخدرات غير المشروعة التي تتدفق إلى المكسيك وبالتالي عبر الحدود إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب "حتى يوقفوا ذلك، سنفرض على الصين رسوما جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة، فوق أي رسوم جمركية إضافية، وعلى جميع منتجاتها الكثيرة التي تأتي إلى الولايات المتحدة الأميركية".

وكان ترامب قد تعهد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية تتجاوز 60 بالمئة، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك التي فرضت خلال ولايته الأولى.

والاقتصاد الصيني في وضع هش حاليا في ظل استمرار التراجع بقطاع العقارات ومخاطر الديون وضعف الطلب المحلي.

وعقب القرار، لوحت كندا بورقة الطاقة في وجه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حيث ذكّرته بدورها "الأساسي لإمدادات الطاقة" للولايات المتحدة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إن "علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمال الأمريكيين"، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل "مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأمريكية الجديدة".

ووصفت هيئة الإذاعة الكندية، تصريحات الرئيس المنتخب بأنها "أشد التهديدات خطورة ضد كندا منذ سنوات".

من جهتها أكدت السفارة الصينية لدى واشنطن أن "أمريكا لن تفوز وكذلك الصين في أي حرب تجارية بينهما"، وذلك في أول رد رسمي بعد إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب