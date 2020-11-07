ترامب يعلن الفوز بالانتخابات بـ"فارق كبير"

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، يوم السبت، أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الجارية بـ"فارق كبير".

وقال ترامب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، " لقد فزت في هذه الانتخابات بفارق كبير".

وتأتي هذه التغريدة بينما استطاع المرشح الديمقراطي جو بايدن، حتى الآن، التفوق وقلب نتائج الانتخابات الرئاسية، إلا أن هذا لا يعني تحقيق انتصار نهائي، بحسب مراقبين.

وحتى الآن حصل ترامب على 214 صوتا في المجمع الانتخابي، بينما حصل بايدن على 253 صوتا من دون احتساب ولاية أريزونا التي أعلنت وكالة أسوشيتد برس وشبكة فوكس نيوز فوز بايدن بها.

و لا يزال الفرز مستمرا في ولاية بنسلفانيا التي يتقدم فيها بايدن على ترامب بفارق 28 ألف صوت حتى الآن.

ومن المتوقع أن يتم إعلان مزيد من النتائج، السبت، خاصة من مقاطعة أليغاني.

وقال ترامب في تغريدة، في وقت سابق اليوم السبت، إن أصواتا "غير قانونية" غيرت النتائج في ولاية بنسلفانيا التي يتأخر فيها حاليا عن منافسه الديمقراطي جو بايدن بنحو 28 ألف صوت.

وأضاف ترامب: "عشرات آلاف الأصوات غير القانونية تم استلامها بعد الثامنة من يوم الثلاثاء، يوم الانتخابات".

وتابع "مئات آلاف الأصوات لم يسمح بمراقبتها.. هذا كان من شأنه تغيير نتائج الانتخابات في عدد من الولايات من بينها بنسلفانيا".