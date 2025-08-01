ترامب يعلق على أوضاع غزة الإنسانية: مساعداتنا لا تصل إلى مستحقيها

شفق نيوز- واشنطن

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، على ما يحصل في قطاع غزة، قائلاً إنه مفجع ومؤسف وعار وكارثي، فيما أشار إلى وجود بعض الشكوك في سرقة المساعدات.

وقال ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض، إنه "نريد التأكد من حصول الناس على الطعام" موضحاً أن "واشنطن قدمت 60 مليون دولار أمريكي قبل أسبوعين للمساعدات في غزة، لكنه لا يرى أي نتائج للمساعدات التي قدمتها الإدارة الأمريكية".

وأضاف أنه يبذل المال من أجل "أن يحصل الناس على الطعام" لكنه لا يرى نتائج ذلك.

وجاءت تصريحات ترامب قبيل وصول المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى غزة لتقييم مسار المساعدات الإنسانية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن ويتكوف والسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي "سينتقلان إلى غزة لمعاينة المواقع الحالية لتوزيع" المساعدات وبهدف وضع "خطة لتسليم مزيد من الغذاء" لسكان القطاع الذين يواجهون "مجاعة شاملة" بحسب الأمم المتحدة.