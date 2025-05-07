ترامب يعتزم اعتماد تسمية "الخليج العربي" بشكل رسمي في أمريكا

شفق نيوز/ أفادت وكالة "أسوشييتد برس"، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم اعتماد تسمية "الخليج العربي" في الولايات المتحدة بدلا من "الخليج الفارسي".

ونقلت الوكالة، عن مسؤولين أمريكيين، أن هذا الإعلان ربما سيكون خلال زيارة ترامب المرتقبة إلى السعودية الأسبوع المقبل، حيث تدفع الدول العربية باتجاه تغيير أسم الخليج الواقع قبالة الساحل الجنوبي لإيران، في حين تتمسك إيران بصلتها التاريخية بهذا الخليج.

ولم يرد كل من البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي فوراً على الرسائل التي تطلب تعليقاً.

وكانت الحكومة الإيرانية، هددت في عام 2012 بمقاضاة شركة "غوغل" بسبب قرارها بعدم تسمية هذا المسطح المائي على خرائطها، وفي خرائط غوغل داخل الولايات المتحدة، يظهر هذا المسطح المائي تحت اسم "الخليج الفارسي (الخليج العربي)"، بينما تسميه خرائط "آبل" فقط بـ"الخليج الفارسي"، ويمكن لترامب أن يغير الاسم لأغراض رسمية داخل الولايات المتحدة، لكنه لا يستطيع أن يفرض على بقية العالم استخدام الاسم نفسه.

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، السبت الماضي، نقلا عن مسؤول أميركي ومسؤولين عربيين، قولهم إن الرئيس الأميركي يخطط للمشاركة في قمة مع قادة دول الخليج خلال الزيارة التي سيقوم بها إلى المملكة العربية السعودية في منتصف مايو/ أيار الجاري، وستكون هذه الزيارة الأولى لترامب إلى الشرق الأوسط منذ توليه الفترة الرئاسية الثانية في يناير/كانون الثاني 2025.

كما أشار الموقع، نقلا عن مسؤول عربي، إلى أنه لا توجد أي خطط حالياً لتوجيه الدعوة لقادة دول عربية أخرى لحضور القمة، لكن ذلك يظل قابلاً للتغيير.

وبعد القمة، كما أورد "أكسيوس"، سيتوجه ترامب إلى الدوحة لعقد لقاء رسمي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وفي 15 ايار/ مايو، سيزور أبوظبي حيث سيلتقي الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، فيما قال البيت الأبيض إن تفاصيل الزيارة سيكشف عنها رسمياً قريباً.