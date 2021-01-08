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ترامب يعترف بهزيمته ويدعو للمصالحة: مهاجمو الكابيتول سيدفعون الثمن

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-08T02:46:50+0000
ترامب يعترف بهزيمته ويدعو للمصالحة: مهاجمو الكابيتول سيدفعون الثمن

شفق نيوز/ أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن "غضبه من الهجوم الشنيع" على مجمع الكابيتول، متعهدا بأن المشاركين في أعمال العنف "سيدفعون ثمن تصرفاتهم".

وجاء ذلك بعد يوم من اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس أثناء تصديق الأعضاء على فوز بايدن، في خطوة دفعت الديمقراطيين إلى المطالبة بعزل ترامب من منصبه.

وقال ترامب في كلمة مصورة نشرها على تويتر: ”صدّق الكونغرس على النتائج. سيتم تنصيب إدارة جديدة في 20 يناير. ينصب تركيزي الآن على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة.. هذه اللحظة تتطلب تضميد الجراح والمصالحة“.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1347334804052844550

وأضاف أنه ”ساخط إزاء أعمال العنف وانعدام القانون والفوضى“ التي ارتكبها أنصاره في الكابيتول الأربعاء حين اقتحموا مقر الكونغرس وعاثوا فيه خراباً.

وتابع: ”إلى من ارتكبوا أعمال عنف أو تدمير، أنتم لا تمثلون بلدنا. ولمن خالفوا القانون، ستدفعون الثمن“.

وأردف: "مررنا منذ قليل عبر انتخابات متوترة، والعواطف ساخنة، لكن الآن يجب أن تكون الأعصاب باردة وينبغي إعادة الهدوء".

وقال ترامب إن حملته حاولت استخدام كل طريقة ممكنة لمواجهة نتائج الانتخابات، مبينا: "هدفي الوحيد كان يكمن في ضمان نزاهة التصويت. ومن خلال ذلك كنت أكافح من أجل الدفاع عن الديمقراطية الأمريكية. ما زلت أعتقد بقوة أن علينا إصلاح قوانينا الانتخابية".

وأمس الاربعاء حمل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب المسؤولية عن أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن.

وذكر بايدن أن ما حصل نتيجة مباشرة لـ"هجوم ترامب على الديمقراطية"، واتهمه باستغلال حشود من أنصاره بغية إسكات الناخبين الأمريكيين.

كما دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى إقصاء  ترامب، من السلطة، واصفة إياه بـ"الشخصية الخطيرة جدا".

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