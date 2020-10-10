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ترامب يطل على الامريكيين في أول مناسبة بعد الشفاء.. فيديو

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-10T20:39:28+0000
ترامب يطل على الامريكيين في أول مناسبة بعد الشفاء.. فيديو

شفق نيوز/ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، إنني بصحة جيدة، وذلك في أول مناسبة عامة بعد علاجه من كورونا.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه بحالة ممتازة، موجها حديثه إلى ناخبيه "حافظوا على حماسكم للتصويت وأشعر بحالة ممتازة"، موجها لهم الشكر "على تمنياتكم الطيبة لي ولميلانيا (زوجته)".

وشدد ترامب على أن بلاده ستقضي على فيروس الصين مرة واحدة وللأبد، ومن جذوره، منوها إلى أنه "لن يسمح بتحول أمريكا إلى بلد اشتراكي".

وقال الرئيس الأمريكي: "علينا التخلص من الحركة اليسارية في أمريكا، وإذا حكم اليسار الراديكالي سيشن حملة ضد تطبيق القانون"، معلنا عن خطة للازدهار للمجتمع اللاتيني والأفرو ـ أمريكي.

وأوضح ترامب أنه سيستبدل نظام أوباما كير بنظام صحي أفضل وأقل تكلفة، مشيرا إلى أن إدارته حققت انخفاضا كبيرا في نسبة الجرائم على عكس إدارة أوباما، كما أن معدلات البطالة تراجعت إلى أدنى مستوياتها قبل جائحة كورونا.

وذكر الرئيس الأمريكي أن الانتخابات الرئاسية الجارية هي الأكثر أهمية، داعيا أنصاره إلى الذهاب للتصويت من أجل أن يربح 4 سنوات إضافية، وذلك أمام ألفين من مؤيديه الذين تجمعوا أمام البيت الأبيض.


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