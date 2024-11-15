ترامب يطلق "نكتة" بشأن إيلون ماسك

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الجمعة، نكتة غير مباشرة حول الحضور المستمر للملياردير إيلون ماسك، في مقر إقامته بمنتجع مارالاغو في فلوريدا، وذلك في حدث رسمي للاحتفال بفوزه في الانتخابات.

وألقى ترامب، أول خطاب رئيسي له منذ فوزه بالبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، ألقى ترامب كلمة في حفل معهد "أميركا أولاً" للسياسة في بالم بيتش بولاية فلوريدا، مساء الخميس، وقال مازحاً إن الملياردير "يحب المكان"، في إشارة إلى منتجع مارالاغو، وفقاً لصحيفة "إندبندنت" Independent.

وقال: "إيلون، يا له من عمل، يا له من عمل يقوم به. إنه رائع... رجل طيب حقاً. كما تعلمون، يحب هذا المكان. لا يمكنني إخراجه من هنا".

وصعد ماسك، الذي عهد إليه ترامب بمهمة مراقبة كفاءة الحكومة، إلى المنصة بعد وقت قصير من الرئيس المنتخب. وقال للحاضرين: "كما قال الرئيس ترامب، ما نحتاج إليه هي الفطرة السليمة. لن تكون الأعمال بالطريقة المعتادة... ستكون هناك ثورة".

وتشير التقارير إلى أن ماسك قضى "كل يوم تقريباً" مع ترامب في منتجعه مارالاغو بولاية فلوريدا. حتى إنه انضم إلى مباراة الغولف التي لعبها الرئيس المنتخب مع حفيدته كاي، البالغة من العمر 17 عاماً.

واختار ترامب، ماسك، إلى جانب المرشح الرئاسي السابق للحزب الجمهوري، فيفيك راماسوامي، لإدارة وزارة كفاءة الحكومة التي تم إنشاؤها حديثاً.