ترامب يطلب "نوبل للسلام" وينتقد بوتين وسد النهضة

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يستحق الفوز بجائزة "نوبل" للسلام تقديراً لجهوده في إنهاء عدد من الحروب، مشيراً إلى أنه لعب دوراً في وقف النزاعات بين دول عدة.

وقال ترامب في كلمة بفرجينيا (مساء السبت) خلال حفل العشاء السنوي الرابع لمؤسسي معهد "أميركان كورنر ستون"، "عملنا على وقف الحروب بين الهند وباكستان وأرمينيا وأذربيجان وكوسوفو وصربيا وإسرائيل وإيران".

وأضاف: "اعتقدت أن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا سيكون الأسهل بفضل علاقتي الجيدة بالرئيس بوتين لكن خاب ظني فيه"، متابعاً: "سنحل الموضوع بين روسيا وأوكرانيا بشكل أو بآخر".

وشدد الرئيس الأمريكي، على أنه يستحق أن يحظى بجائزة نوبل للسلام "تقديراً لعملي في إنهاء عدد من الحروب حول العالم".

وفي سياق حديثه عن قضايا دولية أخرى، قال ترامب: "قضينا على أحلام إيران النووية من خلال تدمير اليورانيوم المخصب لديها"، مؤكداً أن "أي أحداث محرجة في أفغانستان كتلك التي حدثت في الرئاسة السابقة لن تتكرر".

وتطرق إلى ملف "سد النهضة" بالقول: "لقد بنوا سداً في إثيوبيا يؤثر على مياه نهر النيل، أعتقد أنها مشكلة كبيرة".

أما داخلياً، فأوضح ترامب أن "المحطة التالية في مكافحة الجريمة هي شيكاغو"، مضيفاً: "نحن لا نحب الجريمة لكن الديمقراطيين يحبونها".