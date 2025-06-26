ترامب يطلب رفع ميزانية دفاع الجيش الامريكي إلى تريليون دولار

شفق نيوز – واشنطن

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مخاطبة الكونغرس من أجل تمويل يتجاوز التريليون دولار لميزانية الدفاع في الولايات المتحدة للعام المقبل 2026.

ووفقاً لموقع "ديفينس بريك" الأمريكي، فإن "ما تم تداوله عن طلب إدارة ترامب تريليون دولار هو رقم قياسي لا يتحقق إلا بضم أكثر من ثلثي التمويل الإضافي الموجود في مشروع قانون التسوية الجمهوري الضخم الذي يناقشه الكونغرس حالياً".

ولفت الموقع إلى أن "هذا الرقم يتضمن مزيجاً من التمويل الاختياري والتمويل الإلزامي، حيث يشمل 113 مليار دولار من التمويل الإلزامي المرتبط بمشروع قانون التسوية، بينما يبلغ التمويل الاختياري الخالص نحو 893 مليار دولار، وهو رقم يعادل تقريباً ميزانية العام المالي الحالي، ويتماشى مع مستويات الإنفاق في عهد إدارة بايدن".

وأبدى بعض النواب الجمهوريين رفضهم لهذا الأمر، بينما قال السيناتور روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ إن إدارة ترامب لم تطلب ذلك.

وجاء الإعلان ضمن وثيقة "الميزانية السطحية" التي نشرتها إدارة ترامب، التي تظهر الخطوط العريضة للإنفاق الحكومي دون الخوض في التفاصيل، مع الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من التمويل الإلزامي سيستخدم في العام المالي 2026، رغم إمكانية إنفاقه خلال أربع سنوات وفقاً للقانون.

كما كشفت وسائل إعلام أمريكية، أمس الأربعاء، أن الميزانية المقترحة تتضمن زيادة قدرها 13% عن ميزانية 2025، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى رفع رواتب الجنود وزيادة الإنفاق على الصواريخ المتطورة والطائرات المسيّرة في ميزانية الدفاع المقبلة، مقابل تقليص وظائف في البحرية وخفض عدد السفن والمقاتلات لتوفير النفقات.