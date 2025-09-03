ترامب يطلب حكماً عاجلاً من المحكمة العليا لإنقاذ "الرسوم الجمركية"

شفق نيوز- واشنطن

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن نية فريقه تقديم طلب عاجل إلى المحكمة العليا بغية إنقاذ قرارات "الرسوم الجمركية".

وقال ترامب، في تصريحات صحفية، إن "إدارته ستطلب من المحكمة العليا إصدار حكم سريع بشأن الرسوم الجمركية التي قضت محكمة استئناف بعدم قانونيتها الأسبوع الماضي".

وأضاف أن "القرار بالغ الأهمية، إذا اتخذوا القرار الخاطئ، فسيكون ذلك بمثابة دمار لبلدنا".

هذا وصدر حكم قضائي جديد في الولايات المتحدة الأمريكية قد يقوض استخدام ترامب للرسوم كأداة رئيسية في السياسة الاقتصادية.

في حين، سمحت المحكمة باستمرار الرسوم الجمركية حتى 14 تشرين الأول/ أكتوبر، ما يتيح لإدارة ترامب فرصة تقديم استئناف أمام المحكمة العليا.

بدوره، عبر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، عن ثقته في أن المحكمة العليا ستؤيد استخدام ترامب لقانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 لفرض رسوم جمركية شاملة على معظم الشركاء التجاريين.