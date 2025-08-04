ترامب يطالب إسرائيل بإطعام سكان غزة: لا نريد أن يموت الناس جوعاً

شفق نيوز- واشنطن

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إسرائيل بإطعام الناس في غزة، فيما أشار إلى أن واشنطن لن تقبل تجويع أهالي القطاع.

وقال ترامب في كلمة ألقاها بولاية بنسلفانيا، إن "الولايات المتحدة تريد أن يحصل الناس في غزة على الطعام"، مبيناً أن "واشنطن الدولة الوحيدة التي تفعل ذلك حقا وتوفر الدعم المالي لأجل ذلك".

وأشار إلى أن "بلاده قدمت 60 مليون دولار كمساعدات إنسانية لغزة قبل أسبوعين"، مضيفاً أنه "أردت فقط أن يحصل الناس هناك على الطعام، لكن لا أرى نتائج لهذه المساعدات حتى الآن".

ووفقاً لترامب، فإن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف يقوم بعمل عظيم في إسرائيل في إطار المفاوضات، مستطرداً بالقول: "نريد أن يطعم الناس.. نريد أن تطعمهم إسرائيل، لا نريد أن يجوع الناس، ولا نريد أن يموتوا جوعا".