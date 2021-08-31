ترامب يطالب بغزو افغانستان مرة أخرى

شفق نيوز/ طالب الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، غزو أفغانستان من جديد وقصف حركة طالبان إذا لم تعيد الحركة الأسلحة والمعدات الأمريكية.

وقال ترامب، إنه على الولايات المتحدة الرد بـ "القوة العسكرية" إذا رفضت طالبان إعادة معدات عسكرية مقدرة بمليارات الدولارات.

وأضاف ترامب: "لم يحدث أبدًا في التاريخ انسحاب من حرب ما بشكل سيء أو غير كفء مثل انسحاب إدارة بايدن من أفغانستان، بالإضافة إلى ما هو واضح، يجب المطالبة بجميع المعدات على الفور وإعادتها إلى الولايات المتحدة"، بحسب ما ذكرت صحيفة "thehill" الأمريكية.

وتابع: "إذا لم تتم إعادتها، فعلينا إما أن ندخل بقوة عسكرية لنحصل عليها، أو على الأقل قصف مخازنها المعروفة بالنسبة للقوات الأمريكية. لم يخطر ببال أحد أن مثل هذا الغباء (الانسحاب) كان سيحدث".

وبعد سقوط كابول في يد طالبان، استولت الحركة على أسلحة أمريكية تقدر قيمتها بـ 89 مليار دولار، بما في ذلك البنادق الحديثة والسيارات والطائرات، بحسب الصحيفة.

وأكدت الصحيفة أن القوات الأفغانية كان لديها 211 طائرة في مخزونها تم توفيرها من قبل الولايات المتحدة.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، في مقابلة: "ليس لدينا صورة كاملة عن المكان الذي ذهبت إليه الأسلحة، لكن بالتأكيد وقع قدر لا بأس به منها في أيدي طالبان".

وأرسل نائبا الحزب الجمهوري جيمس كومر وجلين جروثمان، بصفتيهما عضوين في لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، خطابًا إلى وزير الدفاع لويد أوستن الأسبوع الماضي يطلبان فيه معلومات عن خطط البنتاغون لاستعادة هذه الأسلحة.

وكتب المشرعان: "لقد قدمنا تساؤلا عما إذا كانت لدى إدارة بايدن خطة لمنع طالبان من استخدام أسلحتنا ضدنا أو ضد حلفائنا، أو بيعها لخصوم أجانب، مثل الصين أو روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية".