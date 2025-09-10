ترامب يضغط على أوروبا لفرض رسوم على الهند والصين

شفق نيوز- واشنطن

يضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على مسؤولي التكتل في أوروبا لفرض رسوم جمركية على الصين تصل إلى 100%.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي ودبلوماسي من الاتحاد الأوروبي القول إن ترامب شجع الاتحاد الأوروبي أيضا على فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الهند.

وبحسب الوكالة، فإن الصين والهند من المشترين الرئيسيين للنفط الروسي، وبالتالي فإنهما تضطلعان بدور مهم في دعم اقتصاد روسيا مع استمرار حربها في أوكرانيا التي بدأت في عام 2022.

كما قدم ترامب هذا الطلب، إلى مبعوث الاتحاد الأوروبي المعني بالعقوبات ديفيد أوسوليفان ومسؤولين آخرين من التكتل. وهناك وفد من الاتحاد الأوروبي في واشنطن حاليا لبحث تنسيق العقوبات.

فيما قال الدبلوماسي الأوروبي إن الولايات المتحدة أشارت إلى استعدادها لفرض رسوم جمركية مماثلة إذا استجاب الاتحاد الأوروبي لطلبها.

يذكر أن ترامب قد أشار، أمس، إلى أن الولايات المتحدة يمكنها في الواقع تعزيز التجارة مع الهند، وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة والهند تعملان على إزالة الحواجز التجارية بين البلدين.