ترامب يضع شرطاً لمغادرة البيت الأبيض

شفق نيوز/ قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه سيغادر البيت الأبيض إذا صوتت الهيئة الانتخابية للرئيس المنتخب جو بايدن.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال خلال مؤتمر صحفي بمناسبة عيد الشكر في واشنطن، الخميس، فقال، بحسب مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي "بالتأكيد سأغادر، وأنتم تعرفون ذلك، ولكن اعتقد أن هناك الكثير من الأشياء التي سوف تحدث بين الآن والعشرين من يناير". لكنه تابع "إذا ما فعلوا ذلك، يكونون قد ارتكبوا خطأ"، مضيفا "سيكون من الصعب جدا الإقرار بالهزيمة".

وعلق ترامب على نتيجة الانتخابات، بالقول إنها "كانت عملية تزوير هائلة" من دون تقديم أي دليل مجددا. ووصف البنية التحتية لنظام التصويت الأميركي بأنها شبيهة "بدولة من العالم الثالث".

ورفض ترامب الإفصاح عما إذا كان سيحضر حفل تنصيب بايدن.

وكان بايدن قد حذر، الأربعاء، من أن الأميركيين "لن يسمحوا" بعدم احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر.

وكانت عدة تقارير إشارت إلى أن ترامب يعتزم الترشح في انتخابات 2024.

لكنه قال عندما سئل عن ذلك، خلال مؤتمره الصحفي، الخميس، "لا أريد أن أتحدث عن ذلك بعد"، بحسب فاينانشيال ريفيو.

وفاز بايدن في الانتخابات التي عقدت في الثالث من نوفمبر، بـ306 من أصوات الهيئة الانتخابية، مقابل 232 صوتا لترامب، حسب وسائل الإعلام الأميركية.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء الهيئة الانتخابية في 14 ديسمبر لتحديد الفائز الذي من المقرر أن يؤدي اليمين في 20 يناير.

ورغم إعلان فوز بايدن، تصر حملة ترامب على الاعتراض على نتائج الانتخابات ورفعت دعاوى قضائية وطالبت بإعادة فرز الأصوات في عدة ولايات خلافية.