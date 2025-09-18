ترامب يصنّف حركة "أنتيفا" كمنظمة إرهابية ويتعهد بملاحقة مموليها

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف جماعة "أنتيفا" المناهضة للفاشية كجماعة إرهابية، ومتعهداً بملاحقة جميع مموليها.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، قائلاً: "يسرّني أن أبلغ العديد من الأمريكيين الوطنيين أنّني بصدد تصنيف أنتيفا، الكارثة اليسارية الراديكالية المريضة والخطرة، منظمة إرهابية كبرى".

وأضاف: "كما سأوصي بشدة بإجراء تحقيق شامل مع مموّلي أنتيفا وفقاً لأعلى المعايير والممارسات القانونية".

وعلق مسؤول في البيت الأبيض على قرار ترامب وقال لشبكة "سي أن أن"، قائلاً: "هذا مجرد إجراء واحد من بين العديد من الإجراءات التي سيتخذها الرئيس لمعالجة المنظمات اليسارية التي تغذي العنف السياسي".

وقبل يومين أعلن ترامب أنه يدرس إمكانية تصنيف حركة "أنتيفا" المعادية للفاشية تنظيماً إرهابياً بعد اغتيال الناشط تشارلي كيرك.

وقال ترامب للصحفيين، يوم الاثنين الماضي: "سأقوم بذلك إذا حصلت على التأييد من جانب الموجوين هنا"، مضيفاً أنه يسعى للاطلاع على رأي المدعية العامة بام بوندي بهذا الشأن.