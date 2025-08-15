ترامب يصل ألاسكا للقاء القمة مع بوتين بصيغة "ثلاثة لثلاثة"

شفق نيوز – ألاسكا

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، إلى أنكوريج في ولاية ألاسكا لعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

وأوضح البيت الأبيض، بحسب رويترز، أن القمة ستعقد بصيغة "ثلاثة لثلاثة" بمشاركة وزراء ومسؤولين أمريكيين، وليس في صيغة ثنائية بين الرئيسين فقط.

وأفاد بأن وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف سينضمان إلى اجتماع ترامب وبوتين، إضافة إلى غداء رسمي يضم وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، وكبيرة موظفي البيت سوزي وايلز من الجانب الأمريكي.

ومن المقرر أن يشمل الاجتماع الثلاثي الرئيس ترامب، وستيف ويتكوف، وروبيو مقابل بوتين وعدد من المسؤولين الروس، لمناقشة ملفات الحرب في أوكرانيا، والتعاون الاقتصادي، والأمن العالمي.

وفي وقت سابق اليوم، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، من أنه سيغادر اجتماعه المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا لم تسِر المباحثات على ما يرام، مشيراً إلى أمله في التوصل إلى "شيء ما" خلال المحادثات.

وأضاف أن أي تقدم في المفاوضات بشأن أوكرانيا قد يمهد لاحقاً لمناقشة العلاقات الاقتصادية مع روسيا، محذراً من أن "التداعيات الاقتصادية على روسيا ستكون وخيمة إن لم نتوصل إلى اتفاق".

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لدى نزوله من طائرته في ألاسكا، وفقا لما أفاد به الكرملين.

ويأتي اللقاء المرتقب بينهما في ولاية ألاسكا، التي كانت تاريخيا جزءا من روسيا قبل أن تصبح أمريكية، في سياق يحمل رمزية كبيرة واستراتيجية معقدة، إذ يسعى الزعيمان، عبر هذه القمة، إلى مناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا التي ترسم خطوط الصراع الجيوسياسي بين البلدين.