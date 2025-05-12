ترامب يصف الحرب الإسرائيلية على غزة بـ"الوحشية" ويعول على إنهائها

شفق نيوز/ وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين، الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بأنها "وحشية"، معرباً عن أمله بأن تكون عملية الإفراج عن الأسير الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر أولى الخطوات الأخيرة اللازمة لإنهاء الحرب.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، قائلاً "يسعدني أن أعلن عودة عيدان ألكسندر، المواطن الأميركي المحتجز رهينة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى عائلته. وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في تحقيق هذا الخبر الجلل".

وأضاف "لقد كانت هذه خطوة حسنة النية تجاه الولايات المتحدة وجهود الوسطاء -قطر ومصر- لإنهاء هذه الحرب الوحشية، وإعادة جميع الأسرى الأحياء ورفاتهم إلى ذويهم".

وتابع الرئيس الأميركي "آمل أن تكون هذه أولى الخطوات الأخيرة اللازمة لإنهاء هذا الصراع الوحشي. أتطلع بشوقٍ إلى يوم الاحتفال هذا".

ويوم أمس الأحد، أعلنت حركة حماس أنها سوف يتم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي والحامل للجنسية الأميركية عيدان ألكسندر، ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة.

وأكدت الحركة استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة، وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه، وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة، بما يضمن استمرار الهدوء والاستقرار لسنوات طويلة، إلى جانب الإعمار وإنهاء الحصار.

بدورها أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل لم تكن مطلعة على مفاوضات الولايات المتحدة وحماس بشأن إطلاق سراح عيدان ألكسندر.

وتعليقاً على إعلان حماس قال مكتب بنيامين نتنياهو إن واشنطن أبلغت تل أبيب بنية الحركة الإفراج عن المختطف دون مقابل أو شروط.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تجديد الرئيس ترامب تعهده بتسهيل إيصال الغذاء والمساعدات للفلسطينيين في غزة، فيما أكد مبعوث واشنطن إلى إسرائيل، يوم الجمعة، أن آلية أميركية لدعم إيصال المساعدات إلى القطاع ستدخل حيز التنفيذ قريباً.

في حين لوّحت إسرائيل بتوسيع عملياتها البرية في قطاع غزة في حال غادر ترامب المنطقة بعد زيارته المرتقبة دون تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات، بهدف تكثيف الضغط على حماس وفرض شروط ميدانية جديدة.