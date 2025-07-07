ترامب يشعل حرباً تجارية جديدة.. 25% رسوم على اليابان وكوريا الجنوبية

شفق نيوز - واشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد، يوم الاثنين، فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من كوريا الجنوبية واليابان بنسبة 25%.

ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، فإن ترامب أشار إلى استمرار خلل الميزان التجاري للولايات المتحدة مع الحليفين المهمين لها في آسيا.

وقال ترامب، خلال منشورات على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، في رسالتين موجهة إلى زعيمي البلدين الآسيويين، اعتزام إدارته بدء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة في أول آب/ أغسطس المقبل.

في حين، حذر من الرد بزيادة الرسوم على المنتجات الأمريكية، حتى لا يفرض رسوماً جديدة اخرى على منتجاتهما، ما قد يضر بقطاعي السيارات والإلكترونيات في اليابان وكوريا الجنوبية.

كما كتب ترامب: "إذا قررتما لأي سبب من الأسباب رفع رسومكما الجمركية، فستتم إضافة أي نسبة تقررونها إلى نسبة الـ25% التي نفرضها".

وانخفضت بورصة وول ستريت للأوراق المالية، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1% في تعاملات بعد ظهر اليوم، بينما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ما يقرب من 4.39%.