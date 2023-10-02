ترامب "يشعل" أجواء محاكمته: أكبر عملية ملاحقة في التاريخ تديرها وزارة فاسدة

شفق نيوز/ أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مزيدا من الاثارة على محاكمته بتصريحاته المثيرة، فقد وصف المحاكمة بأنها "استمرار لاكبر عملية ملاحقة في التاريخ"، وذلك بعد وصوله إلى المحكمة في نيويورك للمثول أمامها في تهم تتعلق بتعاملاته التجارية، وسط تجمع لمؤيديه ووسائل الإعلام خارج المبنى، في وقت قالت فيه المدعية العامة إن "لا أحدا فوق القانون".

ووصف ترامب لدى وصوله محاكمته المدنية بتهم "تضخيم الأصول" ما يحدث بأنه "عملية احتيال" ذات دوافع سياسية، وقال: "ما يحدث هو استمرار لأكبر عملية ملاحقة في التاريخ" و"تديره وزارة العدل الفاسدة في واشنطن".

وأضاف أنه لو لم يعلن نيته الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، لما تعرض لهذه المحاكمات.

وقال الرئيس السابق: "ما لدينا هنا هو محاولة لإيذائي في الانتخابات"، مضيفا: "لا أعتقد أن شعب هذا البلد سيقف بجانب المحاكمة".

وأضاف ترامب: "يحاولون الإضرار بي لأن أدائي جيد... في كل مرة أتعرض لاتهام زائف، ترتفع أرقامي في استطلاعات الرأي".

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الرئيس السابق (77 عاما) الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي لشرق الولايات المتحدة، بحسب مراسل الحرة.

وتعقبت الكاميرات موكب ترامب خلال توجهه إلى مقر المحكمة، فيما تم فرض إجراءات أمنية مشددة على الطرق المؤدية للمبنى، وفق مراسل الحرة.

وقال المراسل إن "نجلي ترامب مدرجان على لائحة الاتهام في هذه القضية".

ومن المقرر أن تنظر المحاكمة المدنية هذه في "تضخيم أصول" ترامب العقارية واثنين من أبنائه بشكل هائل لسنوات، ما يهدد مبراطوريته الاقتصادية ويمهد لماراثون قضائي لترامب الذي يسعى لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.

واعتبر فريق الدفاع عنه أن المحاكمة "تهدف لعرقلة حظوظه في السباق الرئاسي المقبل".

وقالت المدعية العامة، ليتيتيا جيمس، الاثنين إنه "لا يوجد أحد فوق القانون، والعدالة ستتخذ مجراها".

وأشار القاضي، آرثر إنغورون، إلى أن الرئيس السابق واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور، وإريك، ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكررة" في العقد الأول من القرن الحالي "بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية" لشركتهم "منظمة ترامب"، بين 812 مليون و2.2 مليار دولار في الفترة من 2014 و2021.

والأحد، صرح ترامب عبر منصته "تروث سوشال" قائلا: "سأذهب إلى المحكمة صباح الغد للدفاع عن إسمي وسمعتي"، واصفا المدعية العامة في نيويورك بأنها "فاسدة" والقاضي بأنه "مختل".

ولا يمكن الحكم على الرئيس الجمهوري السابق بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

وأفاد مراسل الحرة في نيويورك بأن المحاكمة قد ينتج عنها فرض غرامة وإمكانية منعه وأبنائه من ممارسة أعمال تجارية في نيويورك.

وترامب متهم جنائيا في أربع قضايا مختلفة. ويتعين عليه المثول اعتبارا من 4 مارس أمام محكمة فيدرالية في واشنطن.