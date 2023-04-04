ترامب يسلم نفسه للقاضي: لا أصدّق أن هذا يحدث في أميركا

شفق نيوز/ وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، إلى مقر محكمة مانهاتن في نيويورك، لحضور أولى جلسات محاكمته بتهمة جنائية في قضية ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.

ومن المقرر أن يستمع ترمب لائحة الاتهام الموجهة إليه، والمتهم فيها بدفع 130 ألف دولار إلى ممثلة أفلام إباحية، مقابل صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016.

واعتبر ترامب استدعاءه للمثول أمام القضاء حدثاً "سريالياً"، وقال: لا أستطيع أن أصدّق أن هذا يحدث في أميركا.

وحذر البيت الأبيض وبلدية نيويورك من ارتكاب "أي أعمال عنف" أثناء مثول ترمب أمام المحكمة، فيما شهد محيط المحكمة انتشاراً أمنياً مكثفاً.