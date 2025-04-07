ترامب يستقبل نتنياهو في البيت الأبيض وإلغاء المؤتمر الصحفي المشترك

شفق نيوز/ انطلقت في البيت الأبيض الاثنين مباحثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأعلن البيت الأبيض قبل بدء المباحثات إلغاء مؤتمر صحفي كان مقررا بين ترامب ونتنياهو.

واستقبل ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي عند مدخل البيت الأبيض قبل أن يسبقه إلى الدخول لبدء المباحثات.

واستبق نتنياهو اجتماعه مع ترامب بلقاء مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ركز على بحث ملف قطاع غزة، ولكن لم تبرز منه أي مؤشرات على اختراق في الموقف.

لم يُقدّم البيت الأبيض أي تفسير فوري لسبب إلغاء المؤتمر الصحفي، ولكن من المتوقع أن يُدلي ترامب ونتنياهو بتصريحات محدودة للصحفيين في بداية اجتماعهما في المكتب البيضاوي.