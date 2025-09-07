ترامب يستعد للمرحلة الثانية من العقوبات على روسيا

شفق نيوز- واشنطن

أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يوم الأحد، أن رئيسه دونالد ترامب يستعد لإطلاق المرحلة الثانية من العقوبات على روسيا بسبب الحرب الأوكرانية.

وقال بيسنت إن الضغط الاقتصادي الإضافي من الولايات المتحدة وأوروبا يمكن أن يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الدخول في محادثات سلام مع أوكرانيا.

وأضاف بيسنت في برنامج "مييت ذا برس" على قناة "أن. بي. سي"، الأمريكية "إذا تمكنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من التدخل وفرض المزيد من العقوبات والرسوم الجمركية الثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي، فإن الاقتصاد الروسي سيصبح في حالة انهيار كامل، وهذا سيجلب الرئيس بوتين إلى طاولة المفاوضات".

وأوضح أن إدارة الرئيس دونالد ترامب "مستعدة لزيادة الضغط على روسيا".

لكنه قال "نحن بحاجة إلى أن يتبعنا شركاؤنا الأوروبيون، لأنه إذا قامت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بذلك معا، فسنصبح في سباق بين إلى متى يمكن للجيش الأوكراني أن يصمد مقابل المدة التي يصمد فيها الاقتصاد الروسي".

ويشعر ترامب بالإحباط من عدم قدرته على وقف القتال في أوكرانيا بعد أن توقع في البداية أنه سيكون قادرا على إنهاء الحرب بسرعة عندما تولى منصبه في كانون الثاني/ الثاني الماضي.

وامتنع حتى الآن عن فرض عقوبات جديدة على روسيا والصين، وهي أكبر مشتر للنفط الروسي. لكنه زاد من الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من الهند، وهي من أكبر مستهلكي الطاقة من روسيا.