ترامب يستبعد انسحاب بايدن: مغرور لا يريد الاستسلام

شفق نيوز/ استبعد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، الرئيس السابق دونالد ترامب، أن ينسحب منافسه الرئيس، جو بايدن، من السباق الرئاسي، رغم الضغوط التي يمارسها عليه بعض حلفائه الديمقراطيين بسبب مخاوفهم إزاء وضعه الصحي.

وفي أول مقابلة تلفزيونية له منذ المناظرة التي جرت بينه وبين بايدن الشهر الماضي، قال ترامب لشبكة "فوكس نيوز": "يبدو لي أنه باق فعلاً (في السباق)، فهو مغرور ولا يريد الاستسلام، لا يريد أن يفعل ذلك".

وفي مقابلته، قدم ترامب أول وصف تفصيلي من جانبه للمناظرة التي نظمتها شبكة "سي إن إن" في أتلانتا، التي فقد بايدن في بعض أجزائها تسلسل أفكاره، وتحدث في بعض الأحيان بشكل غير متماسك.

خلال المناظرة يوم الخميس الماضي، تمتم بايدن بكلمات بصوت خافت وفقد التركيز خلال طرح أفكاره في بعض الأحيان

وقال الملياردير الجمهوري في وصفه لأداء منافسه الديمقراطي في تلك المناظرة: "سأخبرك. لقد كانت مناظرة غريبة، لأنه في غضون بضع دقائق كانت الإجابات التي قدمها غير منطقية إلى حد بعيد"، حسب وكالة فرانس برس.

ولفت ترامب إلى أنه تعمّد عدم النظر كثيراً إلى بايدن بينما كان الرئيس يتحدث. وقال: "ألقيت نظرة خاطفة عليه عندما كان في خضم إعطاء بعض الإجابات السيئة حقاً".

وتابع: "لم تكن حتى إجابات. لقد كانت مجرد كلمات مجمعة ليس لها أي معنى أو منطق".

وكان بايدن قد وجه خطابا للديمقراطيين في الكونغرس يفيد فيها بأنه مستمر في ترشحه لإعادة انتخابه، وذلك بعد مطالبات متزايدة له بالتنحي عن السباق الرئاسي.