ترامب يريد تريليون دولار من السعودية لهذا الغرض

شفق نيوز/ أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، أنه يطمح إلى إعادة أميركا لمكانتها كأفضل وجهة للتجارة والأعمال على مستوى العالم.

وأوضح ترامب، خلال كلمة له في منتدى دافوس الاقتصادي، أن خططه المستقبلية تستهدف تعزيز الاقتصاد الأميركي ليصبح أقوى من أي وقت مضى، مشدداً على أن سياساته "ستحقق ازدهاراً عالمياً".

وانتقد ترامب، سياسات الرئيس السابق جو بايدن، مشيراً إلى أن أميركا عانت خلال إدارته من تضخم قياسي وعجز مالي متزايد، بالإضافة إلى تفاقم الدين العام.

وأضاف الرئيس الأمريكي الجديد، أن "التضخم لم يقتصر على الولايات المتحدة، بل طال جميع أنحاء العالم، ما تسبب في أزمات اقتصادية عالمية".

وفي سياق حديثه عن أسعار النفط، أشار ترامب، إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط مرتبط مباشرة بحرب أوكرانيا المستمرة"، مردفاً: "الحرب ستنتهي فوراً إذا انخفضت أسعار النفط، وسأطلب خفض أسعار الفائدة فوراً".

وكشف الرئيس الأمريكي، عن خطة السعودية لاستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، مردفاً بالقول: "سأطلب من ولي العهد محمد بن سلمان، أن يصل المبلغ إلى تريليون دولار".