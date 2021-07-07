ترامب يرفع دعوى قضائية "كبرى" ضد مواقع التواصل الاجتماعي

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، عن رفعه دعوى قضائية ضد أبرز ثلاث شركات تمتلك مواقع التواصل الاجتماعي ورؤسائها التنفيذيين.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي، بحسب وكالة فرانس برس، "اليوم، بالاشتراك مع معهد سياسة أمريكا، أولا، أرفع دعوى جماعية كبرى ضد عمالقة التكنولوجيا الكبار، والتي تشمل فيسبوك وغوغل وتويتر".

وبين أن الدعوى القضائية تضم الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات، وهم مارك زوكربيرج، وسوندار بيتشاي، وجاك دورسي.

وأوضح ترامب أنه يطالب بوضع نهاية لعمليات "الإسكات، والوضع في القائمة السوداء، التي ليست دستورية وغير أمريكية".

وتم حظر حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل كامل من تويتر، وتم حظره من فيسبوك للعامين المقبلين عقب أحداث الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي.