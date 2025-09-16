ترامب يرفع دعوى ضد "نيويورك تايمز" ويطالب بـ 15 مليار دولار

شفق نيوز– واشنطن

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صحيفة نيويورك تايمز وأربعة من صحفييها، بالتشهير في دعوى تقدّم بها إلى القضاء، على خلفية دعم الصحيفة لمنافسته الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كمالا هاريس.

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" أن، "تأييد التايمز لكمالا هاريس قد وُضع في منتصف الصفحة الأولى للصحيفة، وهو أمر لم يسمع به أحد من قبل".

وطالب الرئيس الأمريكي في دعوى تشهير، بمبلغ قيمته 15 مليار دولار أمريكي من الصحيفة وأربعة من صحفييها، وذلك بعد أشهر من رفع دعوى قضائية ضد صحيفة وول ستريت جورنال.

واتهم ترامب الصحيفة بأنها كانت "بوقاً افتراضياً" لـ"الحزب (الديمقراطي) اليساري الراديكالي"، واتهمها أيضاً بـ"نشر محتوى كاذب وتشهيري" عنه وعن عائلته وأعماله.

وتشير الدعوى القضائية المرفوعة في ولاية فلوريدا التي يقودها الجمهوريون إلى كتاب وعدة مقالات بقلم صحفيين من نيويورك تايمز نُشرت في الفترة التي سبقت انتخابات 2024.

وتقول الدعوى القضائية، إن المحتوى هو "جزء من نمط مستمر منذ عقود من قبل صحيفة نيويورك تايمز للتشهير المتعمد والخبيث ضد الرئيس ترامب".

وتضيف، ان "نشر المدعى عليهم مثل هذه التصريحات بإهمال، مع علمهم بزيف التصريحات، و/أو بتجاهل متهور لحقيقتها أو زيفها."

ولم ترد صحيفة نيويورك تايمز على الدعوى التي تقدم بها ترامب.