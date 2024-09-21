ترامب "يرفض" مواجهة هاريس في "مناظرة ثانية"

شفق نيوز/ رفض المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب، السبت، طرح منافسته الديمقراطية كامالا هاريس إجراء مناظرة ثانية بينهما في أكتوبر قبل أيام من خوضهما الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال ترامب خلال لقاء انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية: "لقد فات الأوان لإجراء مناظرة جديدة، لقد بدأ التصويت"، في إشارة إلى الاقتراع المبكر الذي انطلق في ثلاث ولايات الجمعة، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وكانت هاريس قد قالت في وقت سابق، السبت، إنها ستسعى لإجراء مناظرة ثانية مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وأمام حوالي 600 شخص في مركز كوب إنيرجي للفنون المسرحية في أتلانتا بولاية جورجيا، قالت هاريس: "أسعى لأن تكون هناك مناظرة أخرى. سنرى".

بعدها أعلنت حملة هاريس الانتخابية، السبت، أن هاريس قبلت دعوة من شبكة "سي.إن.إن" للمشاركة في مناظرة يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر.

وذكرت رئيسة الحملة جين أومالي ديلون، في بيان: "يجب ألا تكون هناك مشكلة لدى دونالد ترامب في الموافقة على هذه المناظرة. إنها بالشكل وبالنظام نفسهما اللذين كانا في مناظرة سي.إن.إن التي حضرها وقال إنه فاز بها في يونيو، عندما أشاد بمديري المناظرة في سي.إن.إن وبقواعد الشبكة وتقييماتها".

وكانت المناظرة الأولى بين المرشحين في 10 سبتمبر، وأعلن ترامب بعد ذلك رفضه إجراء مناظرة جديدة مع هاريس، في منشور على منصته "تروث سوشال".

وقال الرئيس الأميركي السابق: "لن تكون هناك مناظرة ثالثة"، بعد الأولى مع الرئيس جو بايدن في يونيو، والثانية مع نائبة الرئيس.