ترامب يرفض تقديم 4 مليارات دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا

شفق نيوز/ رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأكيد استعداده لاستخدام ما يقرب من 4 مليارات دولار من الأموال المخصصة لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، والتي لم تنفقها الإدارة السابقة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردا على سؤال حول هل ينوي استخدام هذه المليارات المتبقية من الإدارة الأمريكية السابقة لمساعدة أوكرانيا: "سنرى لاحقا".

قبل تنصيب ترامب بأيام، أعلن البنتاغون أن إدارة جو بايدن لم تنفق كافة الأموال المخصصة لأوكرانيا، وبقيت 4 مليارات دولار في عهدة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وحينها تم التأكيد على أن هذه الأموال تبقى متاحة للاستخدام لدعم أوكرانيا، ولكن القرارات تتخذها الإدارة الجديدة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق، أن الحجم الإجمالي للمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا أثناء ولاية بايدن تجاوز 66 مليار دولار منذ 24 فبراير 2022.

ويشار إلى أن روسيا أكدت في مرات كثيرة، أن الدعم المالي لنظام كييف وضخ الأسلحة إلى أوكرانيا يعرقلان مفاوضات التسوية، ولن يساهما سوى في إطالة أمد الصراع، وشددت موسكو أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لكييف تعتبر هدفا مشروعا للجيش الروسي.