ترامب يرفض المصادقة على مساعدات عسكرية لتايوان

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض هذا الصيف المصادقة على حزمة مساعدات عسكرية لتايوان تتجاوز قيمتها 400 مليون دولار، في محاولة للتوصل إلى صفقة تجارية واسعة النطاق وقمة محتملة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف هوياتهم، إلى أن "الكونغرس يجيز للإدارة تقديم مساعدات عسكرية لتايوان تصل إلى مليار دولار سنويًا، على أن يُراجع هذا التمويل ويُقرّ في أيلول/ سبتمبر من كل عام".

وبحسب المصادر، كانت الحزمة المقترحة تشمل "طائرات مسيّرة وذخائر أقوى بكثير من سابقاتها، غير أن البيت الأبيض أوضح أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، وسط نقاشات داخل الإدارة حول ما إذا كان ينبغي وقف الدعم العسكري لتايوان كليًا".

ويرى بعض المسؤولين، أن "الجزيرة قادرة على شراء الأسلحة الأمريكية كما تفعل إسرائيل ودول أوروبية"، بينما يحذر آخرون من تصاعد "قوة الجيش الصيني ويشددون على ضرورة استمرار دعم تايبيه".

وتعتبر بكين، أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر "الحزب الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها دولة مستقلة.

يذكر أن الصين حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من دعم تايوان وتحفيزها لاتخاذ ما تصفه الصين بـ"سياسات خطيرة"، بعدما أعلنت واشنطن أنها ستساعد تايوان إذا تعرضت لهجوم صيني.