ترامب يرشح تامي بروس نائبة لمندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة

شفق نيوز– واشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، ترشيح المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، لمنصب نائبة مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، برتبة سفيرة.

وتشغل تامي بروس منصب المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية منذ تولي ترامب رئاسة البلاد في يناير/كانون الثاني الماضي.

وكانت بروس تعمل محللة سياسية ومعلقة في قناة "فوكس نيوز" لأكثر من 20 عاماً، وتمتاز بخبرتها الواسعة في الإعلام والسياسة.

وقال ترامب في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشال" التي يملكها: "يسرني أن أعلن ترشيح تامي بروس، الوطنية العظيمة، والشخصية التلفزيونية، والمؤلفة الأكثر مبيعاً، لمنصب نائب ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. منذ بداية ولايتي الثانية، عملت تامي بتميز كمتحدثة باسم وزارة الخارجية، حيث أدت عملاً رائعاً. ستمثل تامي بروس بلدنا تمثيلاً رائعاً في الأمم المتحدة. تهانينا تامي".

ودافعت بروس خلال عملها عن قرارات إدارة ترامب في السياسة الخارجية، بدءاً من إجراءات الحد من الهجرة وإلغاء التأشيرات، وصولاً إلى موقف الولايات المتحدة من الحرب الروسية في أوكرانيا والحرب الإسرائيلية في غزة، متضمنة الدفاع عن عمل "مؤسسة غزة الإنسانية" في القطاع الفلسطيني التي لاقت استنكاراً واسعاً.