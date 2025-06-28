ترامب يرد مجدداً على خامنئي: عودوا للنظام العالمي أو استعدوا للأسوأ

شفق نيوز - واشنطن

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، انتقاده لتصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي بشأن الحرب مع إسرائيل، مشككًا في صحتها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ترامب قوله: "لماذا يقول خامنئي إنه انتصر في الحرب مع إسرائيل، وهو يعلم أن تصريحاته كذبة، والأمر ليس كذلك"، مؤكداً أنه كان على دراية تامة بمكان تواجد خامنئي، لكنه لم يسمح للقوات المسلحة الأميركية أو لإسرائيل بالقضاء عليه.

وأضاف ترامب: "في المرحلة الأخيرة من الحرب، طالبت إسرائيل بإعادة مجموعة كبيرة من الطائرات كانت متجهة إلى طهران"، مشيراً إلى أنه كان يعمل في الأيام الماضية على إمكانية رفع العقوبات عن إيران وخطوات أخرى كان من شأنها أن تمنحها فرصة للتعافي.

ودعا ترامب إيران إلى العودة للنظام العالمي، محذرًا من أن الأوضاع ستزداد سوءاً بالنسبة لها إذا لم تفعل ذلك.

كما نفى ترامب بشكل قاطع الأنباء التي تناولت نيته منح إيران 30 مليار دولار لبناء منشآت نووية مدنية، واصفاً تلك الادعاءات بأنها "خدعة" من وسائل إعلام كاذبة تهدف إلى التشويه.

وكانت شبكة (سي.إن.إن) وشبكة (إن.بي.سي نيوز) قد ذكرتا يومي الخميس والجمعة على التوالي أن إدارة ترامب ناقشت في الأيام القليلة الماضية إمكانية تقديم حوافز اقتصادية لإيران مقابل وقف حكومتها تخصيب اليورانيوم.

ونقلت (سي.إن.إن) عن مسؤولين قولهم إنه تم طرح عدة مقترحات، لكنها كانت أولية.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "من هو الكاذب في إعلام الأخبار الزائفة الذي يقول إن الرئيس ترامب يريد أن يعطي إيران 30 مليار دولار لبناء منشآت نووية غير عسكرية. لم أسمع يوما عن هذه الفكرة السخيفة"، واصفا التقارير بأنها "خدعة".

يشار إلى أن ترامب كان قد صرّح، أمس الجمعة، بأنه أنقذ حياة المرشد الإيراني علي خامنئي من ما وصفه "موت بشع"، قائلاً إن على الأخير أن "يشكره"، في إشارة إلى قرار سابق بعدم استهدافه خلال حرب الـ 12 يوميا مع اسرائيل.