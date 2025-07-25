ترامب يرجح عقد لقاء ثلاثي مع بوتين وزيلينسكي خلال شهرين او 3

شفق نيوز- متابعة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، عن لقاء محتمل قد يجمعه مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال شهرين أو ثلاثة.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، ان ترامب اكد للصحفيين عشية رحلته إلى المملكة المتحدة، رداً على سؤال حول إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع بشكل ثلاثي، انه "سيحدث ذلك، لكن خلال شهرين أو ثلاثة أشهر".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن اللقاء بين روسيا وأوكرانيا على أرفع المستويات، يجب أن يضع حداً من أجل التسوية.

وأوضح بيسكوف، في حديثه عن إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي قبل نهاية أغسطس/آب، أنه من غير المرجح أن يتم الانتهاء من مثل هذا العمل التمهيدي المعقد في غضون 30 يوماً.

وأضا: "في الوقت الراهن، هناك تناقض صارخ بين نهجي موسكو وكييف، ومن غير المرجح أن يتم التقريب بينهما بين عشية وضحاها".

وانعقدت الجولة الثالثة من المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، الأربعاء، في إسطنبول، واستمرت نحو ساعة.