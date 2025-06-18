ترامب يرجح "سقوط" النظام الإيراني ويؤكد: لدينا خطة لما بعد ذلك

شفق نيوز/ رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، إمكانية "سقوط" النظام الإيراني خلال الحرب الدائرة مع إسرائيل، وفيما كشف عن أن طهران طلبت عقد اجتماع في البيت الأبيض للتفاوض، أكد أنه لم يتخذ قراراً نهائياً للمشاركة في الحرب على أيران.

وقال ترامب، خلال حديث للصحفيين في واشنطن، إنه "سيكون لدينا اجتماع بشأن إيران وإسرائيل في غضون ساعة"، مؤكداً أن "إيران تريد المجيء إلى البيت الأبيض، وقد أسمح لهم ذلك".

وتابع ترامب: "لم أتخذ قراراً نهائياً بشأن المشاركة في ضرب إيران ولدي بعض الأفكار".

ورداً على سؤال بشأن وجود خطة لما بعد سقوط نظام ‫إيران، أفصح ترامب بالقول: "سقوط النظام الحالي في إيران قد يحصل، لدينا خطة بشأن كل شيء لكن علينا أن ننتظر ما سيحدث"، مبيناً أن "إسرائيل تبلي بلاء حسنا في حربها مع إيران".

وأكمل الرئيس الأمريكي قائلاً: "ما يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن النووي، والإيرانيون يريدون القدوم لكن الوقت متأخر وهم لا يستطيعون الخروج من ‫إيران بفعل الصواريخ التي تسقط عليهم".

وأوضح أن "أعتقد أن ‫إيران كانت على بعد أسابيع قليلة من امتلاك سلاح نووي"، مشدداً بالقول: "لا نريد أن ننخرط في حرب مع إيران ويجب ألا تمتلك سلاحاً نووياً".

وختم قائلاً: "بحثت الملف الإيراني مع رئيس أركان الجيش الباكستاني، ولا أريد القتال لكن الخيار ينحصر بين القتال أو حصول ‫إيران على أسلحة نووية، ولا نتطلع إلى وقف لإطلاق النار بل إلى تحقيق انتصار كامل".