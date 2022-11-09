ترامب يدعو أنصاره للاحتجاج بعد "انتهاكات كبيرة" في الانتخابات النصفية

شفق نيوز/ دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنصاره للاحتجاج على ما سماها "التجاوزات الكبيرة" في الانتخابات النصفية، بعد وقوع انتهاكات كبيرة في سير التصويت.

وقال ترامب: "عدم وجود بطاقات اقتراع في ديترويت، أمر سيء للغاية. يأتي الناس للتصويت، ليُقال لهم: "آسفون، لقد اقترعتم". يحدث هذا كثيرا في أماكن أخرى كثيرة. احتجوا، احتجوا، احتجوا".

وأضاف ترامب: "سكان أريزونا، لا تغادروا حتى تصوتوا. هم يحاولون سرقة الانتخابات بمعدات سيئة وتأخير، لا تدعوا ذلك يحدث".

وأشار ترامب إلى أنه تم الإعلان في مقاطعة ماريكوبا في أريزونا، "أن 20% من آلات التصويت لا تحسب الأصوات فيما الخلل لا يسجَّل إلا في المناطق التي يسيطر عليها أنصار الجمهوريين".

وتابع: "في مقاطعة ماريكوبا لبولاية أريزونا، هناك كارثة تتعلق بنزاهة الانتخابات. وكذلك في ديترويت وبنسلفانيا وأماكن أخرى.... وهل يجري تزوير التصويت كما في عام 2020؟".

يشار إلى أن ملايين الأمريكيين يصوتون في انتخابات التجديد النصفي، في وقت أصبح توازن القوى داخل الكونغرس على المحك، إذ يجري التنافس على مجلس النواب بأكمله، ونحو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ وحكام الولايات الرئيسيين.