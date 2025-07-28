ترامب يدرس تقليص مهلة التوصل لوقف الحرب الروسية الأوكرانية

شفق نيوز- إدنبرة

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقليص مهلة الـ 50 يوماً المخصصة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال ترامب للصحفيين في اسكتلندا، قبل لقائه مع رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، إنه "بصدد تقليص مهلة الـ50 يوماً إلى عدد أقل من الأيام، لأنه يعتقد بأنه يعرف بالفعل الجواب وما سيحدث".

وأعلن ترامب، (14 يوليو/تموز 2025)، مهلة 50 يوما لموسكو لإنجاز اتفاق سلام مع كييف، مهددا بفرض تعريفة 100% على واردات السلع الروسية في حال لم يتم ذلك.

وفي وقت سابق، قال ترامب أيضاً إنه توصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الأسلحة إلى كييف، مشيرا إلى أن أوروبا ستتحمل جميع التكاليف.