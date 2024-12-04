ترامب يختار جندياً سابقاً حارب في العراق كـ"وزير للجيش"

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أنه اختار جندياً سابقاً من المحاربين القدامى في حرب العراق، ليتولى منصب "وزير الجيش".

ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، عن ترامب الذي سيدخل البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل، قوله في تدوينه على موقعه "تروث سوشيال"، إن دانييل بي دريسكول "باعتباره جندياً ومستثمراً ومستشاراً سياسياً سابقاً، يقدم مجموعة قوية من الخبرات ليكون بمثابة عامل تغيير".

وأضاف ترامب أن دريسكول "سيكون مقاتلاً شجاعاً لا يكل، من أجل جنود أمريكا، ومن أجل أجندة أمريكا أولاً".

وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فإن دريسكول سيحتاج من أجل تولي منصب "وزير الجيش"، إلى موافقة مجلس الشيوخ، علماً أن الجمهوريين سيتمتعون بالأغلبية في المجلس في بداية العام المقبل، وهو سيكون مشرفاً على أكثر من مليون جندي في الخدمة الفعلية والميزانية السنوية للجيش، وينسق السياسات والإجراءات المتعلقة بالقوات البرية، وهو يعمل بشكل وثيق مع وزير الدفاع.

وبحسب ترامب، فإن دريسكول تلقى تدريبات ودراسة عسكرية في مدرسة "آرمي رينجرز"، وشارك مع الفرقة الجبلية العاشرة في العراق، مشيراً إلى أن دريسكول، المتحدر من ولاية كارولينا الشمالية، عمل مؤخراً كمستشار كبير لنائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس.

وذكر الخبر أن دريسكول تخرج من جامعة نورث كارولينا، ومن كلية الحقوق في جامعة ييل.

ونقل التقرير عن بيان للجيش الأمريكي قوله إن دريسكول خدم كضابط مدرعات من آب/ أغسطس 2007 إلى آذار/ مارس 2011، وأرسل إلى العراق في الفترة ما بين تشرين الأول/ أكتوبر 2009 إلى تموز/ يوليو 2010، وخرج من الجيش برتبة ملازم أول.

ولفت التقرير إلى أن الجوائز العسكرية التي حصل عليها دريسكول، تتضمن وسام "التقدير العسكري" وشارة "العمل القتالي"، والتي يتم الحصول عليها بجدارة.

وأشار التقرير إلى أنه غالباً ما يتم منح جوائزه الأخرى بسبب استكمال الخدمة خلال حملة عسكرية وتشمل وسام "خدمة الدفاع الوطني"، ووسام "حملة العراق" مع "نجم الحملة"، ووسام "خدمة الحرب العالمية على الإرهاب"، ووسام "شريط خدمة الجيش"، ووسام "الخدمة في الخارج".

وجاء اختيار بريسكول في إطار إعلانات عديدة لترامب لمناصب في إدارته المقبلة، من بينها أيضاً آدم بولر كمبعوث رئاسي خاص لشؤون الرهائن، كما سيشارك ضمن فريق الاتفاقات الإبراهيمية للسلام بين أسرائيل والعرب.

وشملت قرارات ترامب تكليف جاريد آيزكمان لإدارة الوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وأعلن ترامب أيضاً تعيين بيتر نافارو في منصب كبير المستشارين للتجارة والتصنيع.

ترجمة وكالة شفق نيوز