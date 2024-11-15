ترامب يختار "بطل الكوكب" في فريق إدارته الجديدة

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، يوم الجمعة، اختياره روبرت كينيدي جونيور، لشغل منصب وزير الصحة في الولايات المتحدة.

وكانت مجلة "تايم" الأمريكية، قد أطلقت على كينيدي لقب "بطل الكوكب" لقيادته النضال من أجل استعادة نهر هدسون، وساعد هذا الإنجاز في ظهور أكثر من 300 منظمة لحماية المياه في جميع أنحاء العالم، وتعتبر اتفاقية مستجمعات المياه في مدينة نيويورك، التي تفاوض عليها نيابة عن دعاة حماية البيئة ومستهلكي مستجمعات المياه في مدينة نيويورك، نموذجًا دوليًا في مفاوضات إجماع أصحاب المصلحة والتنمية المستدامة.

وقال ترامب في منشور عبر حسابه في منصة "إكس" إن شركات الأغذية والأدوية انخرطت في "الخداع والتضليل" بشأن الصحة العامة، مضيفاً أن كينيدي جونيور، سيعيد الزخم إلى تقاليد البحث العملي بشفافية، لإنهاء "وباء الأمراض المزمنة وجعل أميركا عظيمة وصحية مرة أخرى".

وأكد ترامب أن وزارة الصحة ستعلب دورا كبيرا في المساعدة على "ضمان حماية الجميع من المواد الكيميائية والضارة والملوثات والمبيدات الحشرية، والمنتجات الصيدلانية والمواد المضافة على الأغذية التي ساهمت في أزمات صحية كبيرة" في الولايات المتحدة.

وكينيدي، الناشط البيئي الذي ساعد في زرع الشكوك حول سلامة وفعالية اللقاحات، سيكون له سلطة على وكالات الدولة المسؤولة عن الصحة العامة، وخطط التأمين الصحي الممولة من الحكومة لأكثر من 140 مليون شخص بما في ذلك الفقراء، وأولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر، وأصحاب الإعاقات، وغيرهم، بحسب وكالة "رويترز".

وكان كينيدي ينتقد إدارة الغذاء والدواء الأميركية، وهي الوكالة التي تشرف على ما يقرب من 3 تريليون دولار من الأدوية والأغذية ومنتجات التبغ. وفي المقابلات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، اتهم كينيدي موظفي الوكالة بتنفيذ أوامر شركات الأدوية الكبرى وشركات الأغذية الكبرى.

وانخفضت أسهم شركات تصنيع اللقاحات بما في ذلك شركة فايزر (PFE.N)، وموديرنا (MRNA.O)، بعد أنباء تعيين كينيدي وانخفضت في تداولات ما بعد ساعات العمل بنسبة تصل إلى 2٪، وفقا لـ"رويترز".

وكينيدي جونيور، وهو شخصية بارزة في حركة مناهضة اللقاحات التي تعهد ترامب بمنحها "دورا كبيرا" في قطاع الرعاية الصحية، كان قد أكد لشبكة "إن بي سي نيوز" الأربعاء "لن أحرم أي شخص من اللقاحات".

ووفقا لسيرته الذاتية على موقع الكونغرس، ولد كينيدي جونيور الابن لعائلة سياسية، وهو ابن شقيق الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة، جون ف. كينيدي، وابن المدعي العام روبرت ف. كينيدي. وقد فقد كلاهما حياتهما بالرصاص، حيث تم اغتيال جون ف. كينيدي في عام 1963، وروبرت ف. كينيدي الأب في خضم حملته الرئاسية عام 1968.