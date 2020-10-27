ترامب يحقق انتصاراً كبيراً

شفق نيوز/ حقّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل انتصارا كبيرا، بمصادقة مجلس الشيوخ على تعيين مرشّحته القاضية المحافظة إيمي كوني باريت عضوا في المحكمة العليا وبالتالي تكريس هيمنة اليمين على أعلى هيئة قضائية في الولايات المتّحدة.

وأيّد 52 عضوا، جميعهم جمهوريون، تعيين القاضية المحافظة في أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، في حين صوّت ضد هذا التعيين 48 سناتورا، بينهم سناتورة واحدة جمهورية والبقية ديمقراطيون.

وبذلك تصبح باريت ثالث عضو يعيّنه ترامب في المحكمة العليا، التي بات المحافظون يتمتّعون فيها بأغلبية الضعف (ستة قضاة محافظين مقابل ثلاثة ليبراليين)، علما بأنّ هؤلاء الأعضاء يعيّنون لمدى الحياة.

وقال ترامب خلال مراسم أداء القاضية المحافظة القسم في حفل أقيم في حديقة البيت الأبيض وحضره جمع بينهم عدد من البرلمانيين ”هذا يوم تاريخي لأمريكا ولدستور الولايات المتحدة ولحكم القانون العادل وغير المتحيّز“.

من جهتها قالت القاضية الكاثوليكية المتديّنة البالغة من العمر 48 عاما بعدما أدّت اليمين أمام عضو المحكمة العليا القاضي كلارنس توماس ”أقف هنا الليلة بكل فخر وتواضع“.

ويأتي تثبيت باريت في المحكمة العليا خلفا للقاضية الليبرالية روث بادر غينسبورغ التي توفيت في الـ18 من أيلول/سبتمبر قبل ثمانية أيام من موعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وبمصادقة مجلس الشيوخ على تعيين باريت، بات بإمكان ترامب أن يستغلّ هذا الانتصار في جولاته الانتخابية لحشد التأييد في الولايات المتأرجحة وتقليص الفارق مع خصمه الديمقراطي جو بايدن.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا الأمر سيقلب مسار الاستحقاق بالنسبة للرئيس الجمهوري الذي يتّهمه خصمه بالاستسلام لجائحة كوفيد-19، علما أن الاستطلاعات تبيّن أن الناخبين بغالبيتهم غير راضين عن طريقة إدارته للأزمة الصحية.







