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ترامب يحسم الجدل بشأن حضوره لحفل تنصيب بايدن

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-08T15:58:10+0000
ترامب يحسم الجدل بشأن حضوره لحفل تنصيب بايدن

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه لن يحضر حفل تنصيب خليفته جو بايدن في 20 يناير الجاري.

وكتب ترامب، في تغريدة على حسابه في تويتر: "إلى كل هؤلاء الذين سألوا.. لن اذهب إلى حفل التنصيب في 20 يناير".

وفي وقت سابق، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة بمواصلة دعم أنصاره وبأن يكون لهم "دور كبير" بعد يوم من نشره مقطع فيديو يعد فيه بانتقال سلس للسلطة إثر إقرار الكونغرس رسميا فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة رغم اقتحام عدد من أنصار ترامب لمبنى الكابيتول.

وكتب ترامب على تويتر قائلا إن نحو 75 مليون شخص ممن أدلوا له بأصواتهم "سيكون لهم دور كبير في المستقبل ولفترة طويلة. لن يتعرضوا للازدراء أو يعاملوا بطريقة ظالمة بأي شكل من الأشكال أو بأي طريقة" دون أن يفصح عن أي تفاصيل أخرى.

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