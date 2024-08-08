ترامب يحذر من حرب عالمية "قريبة جداً"

شفق نيوز/ حذر الرئيس الأميركي السابق والمرشح عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، الخميس، من أن العالم بات قريبا من حرب عالمية جديدة خلال مؤتمر انتخابي من مقر إقامته الفخم في مارالاغو بولاية فلوريدا، مقترحا إجراء ثلاث مناظرات مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي "نحن قريبون جدا من حرب عالمية".

واقترح ترامب إجراء ثلاث مناظرات تلفزيونية مع هاريس خلال سبتمبر المقبل، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر المقبل.

وقال ترامب إنه وافق على إجراء مناظرات على "فوكس نيوز" و "إن بي سي"، و"آي بي سي" أيام 4 و10 و25 من الشهر المقبل.

وحذر ترامب أن الولايات المتحدة باتت قريبة من الكساد الاقتصادي، متعهدا بـ"انتقال سلمي" للسلطة في حال كانت الانتخابات الأميركية "نزيهة"، وذلك بعد تشكيك الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن بإقرار المرشح الجمهوري بخسارته في حال حصولها.

وقال ترامب سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة مثلما حدث في المرة الماضية وآمل فقط أن تكون الانتخابات نزيهة، رغم قيام مناصريه باقتحام مبنى الكابيتول بعد خسارته أمام بايدن.

وكان بايدن، الأربعاء، قال إنه غير واثق من أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة إذا خسر ترامب في الانتخابات الرئاسية.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس نيوز "إذا خسر ترامب، فأنا لست واثقا على الإطلاق"، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة بعد الانتخابات.

ويأتي مؤتمر ترامب فيما تتقدم هاريس في استطلاعات الرأي، إذ تمكنت من تقليص الفارق مع الرئيس الجمهوري السابق وحتى تقدمت عليه بعد تراجع بايدن، وجمع التبرعات آخذ في الارتفاع.

بحسب الصحافة الأميركية فإن ترامب منزعج من هذا التقدم الديمقراطي الجديد والتغطية الإعلامية التي يحظى بها الحزب.