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ترامب يحذر من انقسامات "خطيرة" جراء محاولاته عزله

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-12T20:55:02+0000
ترامب يحذر من انقسامات "خطيرة" جراء محاولاته عزله

شفق نيوز/ اعتبر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أن محاولات عزله في البرلمان "ستؤدي إلى انقسامات خطيرة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "حرية التعبير تتعرض للهجوم"، وذلك بعد أن ألغت مواقع تواصل اجتماعي على رأسها تويتر، حساباته بشكل دائم.

وفي مؤتمر صحفي من أمام الجدار الحدودي مع المكسيك، قال ترامب، يوم الثلاثاء، إنه "يؤمن بدولة القانون وليس بالعنف والتمرد"، وذلك بعد نحو أسبوع من اقتحام المئات من أنصاره لمبنى الكابيتول، تلبية لدعوة منه بالتوجه إلى هناك والتظاهر.

واستبعد ترامب أي خطر لعزله استنادا إلى التعديل الـ25 في الدستور الأميركي، مؤكدا أنه لا يشعر بالقلق من محاولات عزله في البرلمان.

في ذات السياق، حذر من مآلات قرار العزل، قائلا إن محاولات عزله في ستؤدي إلى إنقسامات خطيرة.

وبشأن أحداث اقتحام مبنى الكابيتول وما صحابه من أعمال عنف الأربعاء الماضي، وصف ترامب من قاموا باقتحام مبنى الكونغرس بـ"الرعاع".

وقال ترامب إن حرية التعبير تتعرض لهجوم مثلما لم يحدث من قبل، وذلك بعد أن ألغت مواقع تواصل اجتماعي على رأسها تويتر، حساباته.

وفي ختام حديثه، دعى ترامب إلى "السلام" و"الهدوء" في الولايات المتحد. قائلا"حان الوقت لأمتنا كي تداوي الجراح وآن أوان السلم والهدوء وتنفيذ القانون".

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