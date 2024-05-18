ترامب يحذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة خلال الأشهر الخمسة المقبلة

شفق نيوز/ حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من اندلاع حرب عالمية ثالثة في الأشهر الخمسة المتبقية قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، بسبب عدم كفاءة القيادة الأمريكية الحالية.

وقال ترامب متحدثا إلى أنصاره في مينيسوتا: "هؤلاء البلهاء لن يتركوا الكثير من الناس على قيد الحياة، لأن قوة الأسلحة الحديثة مخيفة، في الأشهر الخمسة المقبلة قد تندلع حرب عالمية ثالثة".

وأضاف: "خمسة أشهر خطيرة تنتظرنا بسبب هذا المجنون"، في إشارة إلى منافسه في الانتخابات جو بايدن.

كما وعد ترامب مرة أخرى بحل الصراع في أوكرانيا إذا فاز في انتخابات نوفمبر، وأكد أنه لم يكن ليسمح بنشوء هذا الصراع لو كان رئيسا للولايات المتحدة.

وصرح ترامب مرارا بأنه في حالة إعادة انتخابه، فإنه ينوي إنهاء الصراع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة فقط.