ترامب يحذر سكان هاواي من تسونامي بعد زلزال روسيا

شفق نيوز– واشنطن

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، سكان ولاية هاواي من احتمال حدوث تسونامي، عقب الزلزال العنيف الذي ضرب المحيط الهادئ قبالة شرق روسيا فجرًا.

وفي منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، أوضح ترامب أن حالة "التحذير من تسونامي" سارية في ألاسكا وساحل المحيط الهادئ الأمريكي، مشيرًا إلى أن اليابان معرضة للخطر أيضًا.

ودعا الرئيس الأمريكي المواطنين إلى زيارة موقع "tsunami.gov" للحصول على أحدث المعلومات، مخاطبًا سكان المناطق المهددة بالقول: "ابقوا أقوياء وآمنين".

وكان زلزال عنيف بلغت قوته 8.8 درجات على مقياس ريختر قد ضرب فجر الأربعاء سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا، أقصى شرق روسيا، وسط تحذيرات من موجات تسونامي قد تجتاح المنطقة.

وأفاد بيان صادر عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) بأن مركز الزلزال وقع على بُعد 119 كيلومترًا جنوب شرق مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وعلى عمق 20 كيلومترًا.

كما سجلت الهيئة هزات ارتدادية بلغت قوتها 6.9 و6.3 درجات أعقبت الزلزال الرئيسي، فيما لم تصدر حتى ساعة نشر الخبر أي إفادات رسمية بشأن وقوع خسائر بشرية أو مادية.