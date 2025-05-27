ترامب يحذر: بوتين "يلعب بالنار".. وعقوبات جديدة على روسيا قيد البحث

شفق نيوز/ صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محذراً إياه من أنه "يلعب بالنار".

وأضاف ترامب، أن "ما لا يدركه بوتين هو أنه لولا وجودي، لكانت روسيا قد شهدت بالفعل أحداثاً سيئة للغاية".

في السياق، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أن ترامب قد يمضي قدماً خلال الأيام المقبلة في فرض عقوبات جديدة على روسيا، مشيرة إلى أنه تم إعداد عدة خيارات بهذا الخصوص، إلا أن ترامب لم يمنح موافقته النهائية عليها حتى الآن.

وأفادت المصادر ذاتها بأن ترامب عبّر في جلسات خاصة عن قلقه من أن تؤدي العقوبات المقترحة إلى إبعاد موسكو عن مسار محادثات السلام.