ترامب يحدد موعد ومكان الجولة الثانية من المباحثات التجارية مع الصين

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أن مباحثات تجارية جديدة ستعقد مع الصين يوم الاثنين المقبل في العاصمة البريطانية لندن.

وجاء إعلان ترامب غداة مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في محاولة للتوصل إلى "اتفاق" بين العملاقين الاقتصاديين بشأن التعرفات الجمركية.

والاجتماع في لندن سيشكل الجولة التفاوضية الثانية بين أكبر اقتصادين في العالم منذ شن ترامب حربه التجارية على خصومه وشركائه، وذلك بعد جولة تفاوض أولى عقدت الشهر الفائت في جنيف.

وأوضح الرئيس الأمريكي عبر منصته "تروث سوشال" أن الوفد الأمريكي سيضم وزير المال سكوت بيسنت ووزير التجارة هاورد لوتنيك وممثل التجارة جايمسيون غرير، مضيفا "ينبغي أن يتم هذا الاجتماع على نحو جيد جدا".

وفي وقت فرض ترامب رسوما جمركية شاملة بنسبة 10 في المئة على واردات معظم شركائه التجاريين، ارتفعت الرسوم الجمركية على السلع الصينية بشكل حاد مع تصاعد معركة التعرفات بين البلدين.

ففي أبريل/نيسان، بلغت الرسوم الأمريكية الإضافية على العديد من المنتجات الصينية 145%، بينما ردت الصين بتدابير مضادة بنسبة 125%.

وعقب محادثات جنيف الشهر الماضي، اتفق الجانبان على خفض الرسوم مؤقتا، بحيث بلغت الرسوم الأمريكية 30% والرسوم الصينية 10%.

ولكن من المتوقع أن ينتهي هذا الخفض المؤقت مطلع أغسطس/آب، علما أن ترامب اتهم الصين الأسبوع الماضي بانتهاك الاتفاق، ما يؤكد وجود خلافات عميقة بين الجانبين.